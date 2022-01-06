В Челябинске морозный сочельник перейдет в теплое Рождество

Уже 7 января синоптики обещают потепление до плюсовой температуры

Челябинской области осталось пережить последний морозный день, но он будет суровым: по данным регионального гидрометцентра, 6 января в регионе сохраняется серьезный холод, который постепенно пойдет на убыль в течение дня.



Утром 6 января в Челябинске и области столбики термометра показывают до −32 градусов мороза. Метеорологи обещают, что в течение дня температура постепенно начнет повышаться, поднявшись до −15 к полуночи. В Рождество, 7 января, потепление продолжится и может дойти даже до +3 градусов.

Серьезных осадков в ближайшие двое суток не прогнозируют, ветер будет умеренным, менее 10 метров в секунду.