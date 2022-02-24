В Челябинске молодые семьи получили субсидии на жилье

51 челябинская семья сможет улучшить жилищные условия

Сегодня, 24 февраля, в администрации Челябинска молодым семьям в торжественной обстановке вручили свидетельства на получение субсидий для приобретения квартиры или строительства дома. Жилищные субсидии получила 51 семья, из которых больше половины (29 семей) многодетные.



Семья, в которой пока нет детей, получит около 460 тысяч рублей, а самая многочисленная семья, где воспитывают пятерых детей, — почти 1 миллион 600 тысяч рублей. Воспользоваться субсидией молодые семьи должны до конца сентября.



«Я вас всех поздравляю с этим событием. Пусть ваши новые квартиры станут надежным и комфортным местом, где вся семья живет в мире и согласии. Пусть ваши дома всегда наполняет радость, любовь и звонкие голоса ваших детей», — сказала в приветственном слове глава Челябинска Наталья Котова.



Отметим, право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Программа действует в Челябинске с 2004 года, за это время около тысячи молодых семей смогли отпраздновать новоселье.



