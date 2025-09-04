В Челябинске молодые хотят работать в стабильных компаниях за большую зарплату

И, по возможности, на удаленке

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru изучила зарплатные ожидания молодых челябинцев. Оказалось, что южноуральцы хотят работать в стабильных компаниях и за большую зарплату.

Ключевыми факторами при выборе работы молодые соискатели назвали стабильность и надежность компании (61% опрошенных), конкурентную зарплату (58%) и комфортную атмосферу в коллективе (50%).

Называли также баланс между работой и личной жизнью (47%), честность и открытость в коммуникации с руководством (40%).

Меньше всего молодые люди обращают внимание на глобальные цели компании (2%) и экологическую повестку работодателя (1%).

Среди «красных флагов», которые сводят на нет интерес молодежи к вакансии: размытое описание обязанностей (73%), постоянные переработки (65%), негативные отзывы сотрудников (60%), неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих мест работы (55%), а также «серая» или «черная» зарплата, предложение работать без оформления (44%).

Негативную реакцию также вызывают высокая текучесть кадров в компании (40%) и слишком длинный перечень требований и обязанностей (38%).

Лишь 11% молодых соискателей ориентированы на работу в офисе, 12% хотят полную удаленку, 17% ценят четкий гибридный график и столько же предпочитают свободное посещение офиса без привязки к конкретным дням. При этом 43% респондентов не предают графику работы особого значения.