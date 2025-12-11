В Челябинске Молодежная ассамблея собрала более 700 участников

Победители конкурсов получили награды из рук Артема Жоги и Алексея Текслера

В Челябинске 11 декабря прошла Молодежная ассамблея. На мероприятие съехались свыше 700 молодых активистов — победители федеральных и областных конкурсов, представители учебных заведений, лидеры общественных объединений и эксперты в сфере молодежной политики. Участников поздравили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ассамблея стала для Челябинска возможностью заявить о себе как о молодежной столице и площадкой для открытого диалога нового поколения, определяющего будущее Южного Урала.

«Сегодня здесь собралась самая активная молодежь Челябинской области, нацеленная на результат. Хочу вас поблагодарить за вашу жизненную позицию и участие в развитии и укреплении суверенитета нашей Родины, поскольку сильные регионы — это сильная страна. Я всегда открыт для диалога с молодежью и готов участвовать в каждом проекте, который работает на процветание регионов Уральского федерального округа и всей России», — обратился к собравшимся Артем Жога.





Полпред президента вручил награды лауреатам регионального конкурса «Профессионал года». Соревнование проводится ежегодно в трех категориях: «Драйвер развития» — для руководителей и специалистов государственных и муниципальных органов и подведомственных учреждений, работающих с молодежью; «Энергия будущего» — для специалистов по работе с молодежью в образовательных организациях; «Импульс роста» — для сотрудников регионального и местных отделений «Движения Первых». Победителями стали представители Челябинского городского округа, а также Коркинского и Копейского округов.





Губернатор Алексей Текслер напомнил о создании в этом году министерства молодежи в регионе. Глава области подчеркнул ключевые достижения: Челябинская область вошла в тройку лучших субъектов страны и была удостоена премии #МЫВМЕСТЕ за счет активной работы молодежных и волонтерских объединений. В регионе успешно прошли фестиваль «МОЛФЕСТ» с участием более 11 тысяч человек и масштабная акция «Челябинская область — большая семья», объединившая свыше 200 тысяч жителей.





«Мы как регион движемся вперед во многом благодаря молодежи. Вы — настоящее, которое формирует будущее», — отметил Алексей Текслер.

В рамках ассамблеи подвели итоги шестого сезона программы «Своя атмосфера», направленной на создание молодежных пространств в муниципалитетах. Состоялось награждение авторов девяти лучших проектов конкурса, цель которого — формирование точек притяжения для молодежи. Финансовую поддержку на реализацию своих идей получили победители из Снежинска, Кусинского, Нязепетровского, Кизильского, Копейского, Еткульского, Троицкого, Миасского и Сосновского округов.





Алексей Текслер напомнил, что область претендует на звание Молодежной столицы России 2026 года.

«Мы в следующем году точно проведем большой фестиваль студенческих отрядов. Это будет грандиозное событие, мы соберем лучшие студенческие отряды со всей страны. А если мы станем Молодежной столицей 2026 года, то количество мероприятий станет еще больше», — сказал губернатор.

Также глава Южного Урала выделил уникальный для страны проект — строительство в Челябинской области межуниверситетского кампуса мирового уровня. Регион является единственным, где в возведении кампуса задействованы студенческие строительные отряды.

Молодежная ассамблея Челябинской области традиционно служит главной площадкой для встречи самых инициативных представителей нового поколения региона. Она позволяет обмениваться опытом, получать заслуженное признание за реализованные проекты, вести прямой диалог с руководством области и совместно строить планы на перспективу.





Напомним, в Челябинске прошел Совет по молодежной политике. Там обсудили демографическую политику, дропперство и противостояние этому явлению, а также поддержку детей с ОВЗ, вопросы экологической грамотности и патриотического воспитания.