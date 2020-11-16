В Челябинске могут закрыть 30 предприятий за нарушение санитарных мер

Водителей общественного транспорта также наказали штрафами за нарушение режима повышенной готовности.

В Челябинске продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарных норм как на предприятиях, так и в общественном транспорте. На прошедшей неделе в ходе проверок было выявлено множество нарушений. Подробнее рассказали сегодня, 16 ноября, во время аппаратного совещания в администрации Челябинска.

«За прошедшую неделю вместе с Роспотребнадзором и полицией мы проверили 529 предприятий на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В суд передано семь материалов на приостановку деятельности компаний. Всего на сегодняшний день в судах находятся 30 материалов, закрыто одно предприятие. Работу продолжаем, не останавливаемся»,— рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Максиму Куляшову, замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту, тоже было что рассказать. Так, в ходе графика дезинфекции на пяти предприятиях было проверено 24 единицы транспорта, выявлено три нарушения.

«Проведён рейд с ГИБДД и Роспотребнадзором, в ходе которого проверено 25 единиц транспорта, 5 водителей из трёх организаций были привлечены к административной ответственности, одному юридическому лицу — ООО „Сервис-Транс“ — было направлено требование о выполнении санитарных норм»,— добавил Максим Куляшов.

Кроме того, в городском транспорте проходят регулярные проверки на соблюдение масочного режима.