Наталья Котова рассказала об обновлении Дворца спорта «Юность»

В Челябинске идет обновление и других учреждений физической культуры

В Челябинске продолжаются ремонты крупных спортивных объектов. Например, сейчас проходят работы во Дворце спорта «Юность» и спорткомплексе «Метар-спорт». Об этом в своем «Инстаграме» сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Во Дворце спорта „Юность“ мы полностью обновили систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Эти работы, казалось бы, не так заметны, но масштаб сделанного впечатляет. Продолжаются работы и в спорткомплексе „Метар-спорт“. Здесь в трех корпусах (основное здание, тренировочный ФОК и филиал на Сталеваров, 90) проведен капитальный и текущий ремонты помещений, заменены окна, системы отопления, вентиляции и освещения»,— написала мэр.

Кроме того, Наталья Котова сообщила, что вопрос с закрытием автовокзала около Дворца спорта решен и теперь челябинцы могут проголосовать за преображение этого участка на платформе «Активный житель 74». Выбрать, что будет на месте бывшего автовокзала, можно до 27 февраля.