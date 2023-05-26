В Челябинске многодетной дикой утке помогли добраться до водоема

Крякву с четырьмя птенцами заметили на проезжей части

Сегодня, 26 мая, один из челябинцев обратился на горячую линию регионального Министерства экологии. Неравнодушный горожанин рассказал, что заметил у проезжей части по улице Братьев Кашириных утку с четырьмя птенцами. По его словам, птица рискует не добраться до водоема. Как сообщают в пресс-службе ведомства, специалисты отдела федерального госнадзора ведомства и сотрудники полиции сделали все, чтобы история завершилась благополучно.

Утку и ее птенцов удалось отловить и унести на безопасное расстояние от дороги. А затем пернатую компанию выпустили на берег реки.

«Очень здорово, что в данной ситуации граждане не остались равнодушны и не прошли мимо. Важно и то, что они сами не стали предпринимать никаких действий, а позвонили по телефону горячей линии, дав возможность помочь птице специалистам. Именно так и нужно поступать в подобных случаях, чтобы оказать реальную помощь животным, а не просто привлечь к себе внимание в социальных сетях», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

Вероятно, как и другие речные утки, кряква вывела птенцов на удалении от реки в безопасном месте. А затем, когда утята подросли и окрепли, отправилась к воде, чтобы приучить к естественной среде обитания.

В Минэкологии напоминают номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7-919-335-9159.