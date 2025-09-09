В Челябинске многодетная мать выиграла 1,5 млн в лотерее

Она потратила выигрыш на помощь близким и покупку новой мебели в квартиру

Многодетная мать из Челябинска выиграла в лотерее полтора миллиона рублей. На выигранные деньги победительница купила мебель в квартиру и помогла близким, сообщили в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

Елена Бережная — ассистент стоматолога и воспитывает троих детей. Для челябинки и ее семьи участие в лотереях — традиция и хобби.

«В тот день я отметила в билете те числа, которые мне близки, — это даты рождений моих родных и номер квартиры. Я и раньше иногда ставила эту комбинацию, а сейчас она принесла мне крупный выигрыш. Потом мне пришло СМС-уведомление от „Столото“ о выигрыше. Я зашла в мобильное приложение, увидела сумму и резко убрала телефон в сторону. Потом вновь заглянула в него и показала мужу. Тогда начало приходить осознание, что я победила», — рассказала победительница.

Елена забрала свой приз еще в январе 2025 года, но поделилась подробностями о выигрыше на интервью в Москве.

Ранее мы рассказывали, как челябинский предприниматель дважды сорвал джекпот в лотереях. Челябинская область стала восьмой в рейтинге везучих регионов. Наши земляки выиграли больше 750 миллионов рублей всего за полгода.