В Челябинске многодетная мать и вдова бойца СВО получила ключи от квартиры

Екатерина Суханова с пятью детьми переедут из комнаты в «трешку»

В Челябинске многодетная мать и вдова бойца СВО Екатерина Суханова получила ключи от новой квартиры. С пятью ребятишками она вскоре переедет из тесной комнаты в просторную и светлую «трешку». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Меценат Евгений Дементьев решил помочь этой семье, чтобы дети могли жить в комфортных и безопасных условиях. Сейчас они теснятся в одной комнате аварийного дома на улице Цимлянской.

Рядом с домом, где теперь будут жить Сухановы, есть детский сад и большая школа. Во дворе — детские и спортивные площадки.

«На следующей неделе будет подписано соглашение о выплате предусмотренной законом компенсации за одну комнату, которую необходимо изъять у Сухановых для расселения аварийного дома. Семья сможет распорядиться полученными деньгами по своему усмотрению. Например, направить на обустройство новой квартиры», — уточнили в мэрии.

По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина специалисты КУИиЗО продолжат оказывать семье необходимую юридическую помощь до завершения процесса регистрации имущества в собственность.

Решение о помощи семье было принято после общественного резонанса, вызванного сложной жилищной ситуацией Екатерины Сухановой.

