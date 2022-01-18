В Челябинске многочисленные ДТП стали причиной семибалльных пробок

Рассказываем, где образовались заторы

Этим утром, 18 января, в Челябинске многочисленные аварии стали причиной семибалльных пробок. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», крупные заторы зафиксированы на северо-западе и в центре города.

Из-за двух ДТП подряд затруднено движение по Комсомольскому проспекту. Значительные заторы возникли на улицах Куйбышева, Молодогвардейцев, проспекте Победы, улицах Чичерина и Братьев Кашириных, в том числе из-за аварии.

Небольшие пробки зафиксированы на нескольких участках улицы Труда, на Энгельса, Свердловском проспекте, улицах Каслинской, Цвиллинга, Воровского и Блюхера. Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Ленина.