В Челябинске многочисленные аварии стали причиной восьмибалльных пробок

Движение особенно затруднено на северо-западе города

Сегодня утром, 12 января, многочисленные аварии стали причиной восьмибалльных пробок в Челябинске. Рассказываем, какие улицы лучше миновать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Крупный затор возник на улице Молодогвардейцев на подъезде к Комсомольскому проспекту. Серьезные пробки зафиксированы на улицах Куйбышева, Чайковского, Солнечной и Бейвеля. Стоит Комсомольский проспект и проспект Победы, где зафиксировано сразу два ДТП. Авария произошла и на улице Братьев Кашириных, где также значительно затруднено движение. Непросто проехать и по улицам 40-летия Победы и Чичерина.

В многокилометровой пробке встали автомобили на Свердловском проспекте, там также зафиксировано ДТП. Небольшие заторы образовались на улицах Труда в районе Химфармзавода, Энгельса и Механической. Затруднено движение по проспекту Ленина на участке от улицы Горького до Третьего Интернационала. На улице Блюхера также образовалась серьезная пробка из-за двух аварий в районе Челябинской областной клинической больницы.

Движение также затруднено по улицам Дзержинского, Игуменка, Овчинникова и Воровского.