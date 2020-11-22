В Челябинске минувшей ночью вывезли 257 тонн снега

Сегодня в городе работает более 110 машин.

В Челябинске продолжается уборка снега. Ежедневно техника вывозит на полигоны более 200 тонн снега, и сегодняшний день не стал исключением. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«Сегодня днем на улицах города работает 116 единиц техники: 36 комбинированных дорожных машин, 49 тракторов МТЗ, 17 погрузчиков, 12 самосвалов, 2 автогрейдера. Технике помогают 201 дорожный рабочий. Проводится подметание проезжей части и тротуаров, сбор, вывоз снега, мусора и грязи. При необходимости опасные участки обрабатываются противогололёдными материалами для предотвращения образования или устранения гололеда»,— сообщили в мэрии.

Минувшей ночью на полигон вывезено 257 тонн снега, также рабочие использовали около тонны противогололёдного материала на месте коммунальной аварии с выходом воды на проезжую часть.

Отметим, в субботу, 21 ноября, на полигон вывезли почти 300 тонн снега, на дорогах работали 128 машин и 181 рабочий.