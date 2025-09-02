В Челябинске министр просвещения России проверил, как готовят будущих педагогов

Сергей Кравцов посетил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

В ходе рабочего визита в Челябинск министр просвещения России Сергей Кравцов в сопровождении губернатора Челябинской области Алексея Текслера посетил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ). Он ознакомился с инфраструктурой университета, а также ключевыми образовательными и научными проектами, которые реализуются в учреждении.

ЮУрГГПУ сегодня является одним из ведущих педагогических университетов страны, где обучаются более 11 тысяч студентов, включая представителей зарубежных государств. В университете предлагаются 52 программы бакалавриата, 30 магистерских программ и 8 программ среднего профессионального образования.

За последние годы значительное внимание уделено финансированию научных исследований: в 2025 году на эти цели выделено 8,5 миллиона рублей, а в 2026 году планируются инвестиции в размере 12 миллионов рублей. Это позволит университету развивать новые направления и улучшать качество подготовки студентов.

Особое внимание также уделяется созданию цифровой образовательной среды и инновационных площадок, таких как «Технопарк» и «Кванториум». Благодаря федеральным и региональным инвестициям происходит модернизация инфраструктуры университета, что открывает дополнительные возможности для подготовки высококвалифицированных педагогических кадров.

Во время посещения вуза состоялось награждение челябинских педагогов. Им присвоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».