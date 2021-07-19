В Челябинске «Мечел» завершил благоустройство сквера и ремонт спорткомплекса

Работы закончили к Дню Металлурга

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») закончил благоустройство сквера вдоль шоссе Металлургов, а также масштабный ремонт спортивного комплекса «Металлург», сообщили в пресс-службе ПАО «ЧМК». В день празднования Дня металлурга социальные проекты комбината оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первые этапы благоустройства сквера на шоссе Металлургов начались еще в 2019 году на пересечении шоссе с улицей Дегтярева, — оживленном месте рядом с пешеходным переходом. С тех пор Челябинский металлургический комбинат ежегодно расширяет эту пешеходную зону. Так в 2020 году обустроили участок вдоль шоссе от улицы Дегтярева до Сталеваров, а в 2021 работы продолжились в противоположном направлении: от улицы Дегтярева до улицы Жукова.

Таким образом, за 3 года удалось сделать зону отдыха протяженностью почти 600 метров. Здесь выложили дорожки из двухцветной тротуарной плитки, протянули электрокабель и установили фонари, завезли чернозем, высадили деревья, обустроили газоны и смонтировали скамейки и урны. Сквер уже стал одним из любимых прогулочных мест жителей района.

Улучшения коснулись и спортивного объекта ЧМК — спорткомплекса «Металлург», где занимаются различными видами спорта более 1600 воспитанников. Во время масштабного ремонта здесь установили новые витражные окна, двери, провели отделочные работы, отремонтировали подпорную стену, покрасили забор и фасад.

На самом стадионе обновили покрытие беговой дорожки и отреставрировали зрительские трибуны. Основной этап работ закончен. Осталось нанести на стены креативные граффити, — к этому приступят художники после окончания конкурса на лучший детский рисунок о спорте.

«Мы рады приурочить окончание этих проектов к нашему профессиональному празднику — Дню металлурга и надеемся, что благоустроенный сквер и отремонтированный стадион станут прекрасным подарком для жителей Металлургического района и всего Челябинска. Считаем важным выполнять проекты, которые делают жизнь города лучше», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Обновленные сквер и спорткомплекс оценил губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«Компания „Мечел“ реализует социальные проекты — это говорит об ответственности большого бизнеса перед обществом. Предприятие занимается благоустройством района. Мы посетили обновленный сквер. Увидели стадион, я очень рад, что принято решение о его ремонте. Также мы договорились об обновлении в следующем году футбольного поля, оно будет искусственным — всесезонным», — отметил Алексей Текслер.