В Челябинске женщине с гигантской миомой помогли родить здорового малыша

И мать, и малыш уже выписаны домой

В Клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета прошла сложнейшая операция по удалению гигантской миомы матки у беременной женщины. Врачи вырезали опухоль размером 20 сантиметров и одновременно помогли появиться на свет малышу, сообщает пресс-служба клиники.

Пациентка поступила в роддом на 36-й неделе беременности. Диагноз «большая миома матки», поставленный на ранних сроках, создавал серьезные риски для вынашивания. Ситуацию усложнял анамнез женщины: две предыдущих беременности закончились кесаревым сечением.

«Миома матки встречается у 5% беременных и может быть причиной преждевременных родов, задержки роста плода и проблем со здоровьем матери. В нашем случае опухоль достигала 20 сантиметров, что напрямую угрожало беременности», — рассказывает заведующая отделением Клиники ЮУГМУ Наталья Динер.

На сроке 38—39 недель бригада врачей провела уникальное хирургическое вмешательство: плановое кесарево сечение и удаление миомы. При этом медики сохранили репродуктивный орган — в будущем женщина сможет родить еще. Для минимизации кровопотери, что критично при таких операциях, медики применили инновационную кровосберегающую технологию — реинфузию собственных компонентов крови пациентки с помощью специального аппарата.

«Роддом Клиники ЮУГМУ — единственный в регионе, где выполняются такие комплексные органосохраняющие операции, позволяющие женщине в будущем рожать снова», — добавляют в пресс-службе клиники.

Операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик с весом 3730 г и ростом 52 см. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Кстати, в клинике применяют новую методику обезболивания после кесарева сечения.