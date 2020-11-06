В Челябинске мать, сбросившая мертвого сына в реку Миасс, просила отправить ее под домашний арест

Областной суд рассмотрел апелляцию 24-летней женщины.

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В Челябинске прокурор отстоял законность избрания меры пресечения в виде ареста для 24-летней местной жительницы. Молодая мать, которая обвиняется в убийстве собственного сына, просила отпустить ее под домашний арест.

«Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, необходимости избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, 13 октября челябинка вместе с сожителем несколько раз ударили младенца по голове, от чего он скончался. Затем, решив скрыть следы преступления, они сбросили тело малыша в реку Миасс. Затем мать пыталась инсценировать похищение сына, но позже дала признательные показания.