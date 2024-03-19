В Челябинске массовые субботники стартуют с 1 апреля

Глава Наталья Котова утвердила распоряжение об их проведении

В Челябинске субботники начнутся 1 апреля, мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории города от скоплений мусора продолжатся до 1 июня. Распоряжение о проведении субботников сегодня подписала глава Наталья Котова, документ разместили на сайте города.

Сегодня глава на аппаратном совещании уже поручила начать ремонт лавочек и урн в общественных пространствах города. А ранее она заявила о необходимости собирать мусор, который обнажается во время таяния снега.

Теперь в распоряжении обозначены конкретные мероприятия и ответственные. Так, главы внутригородских районов города должны организовать работу по очистке и благоустройству территорий районов силами предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности. Им также рекомендовано привлекать население к субботникам и обеспечить необходимым инвентарем, транспортной и погрузочной техникой. Отчеты о проделанной работе в администрацию города каждый район должен подавать еженедельно.

Ранее губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении субботников по региону с 15 апреля. До Первомая Южный Урал должны привести в порядок от зимнего скопления мусора.