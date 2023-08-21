В Челябинске массово госпитализировали детей из лагеря «Уральская березка»

Симптомы — общая слабость и тошнота

В Челябинске пятеро воспитанников детского оздоровительного лагеря «Уральская березка» попали в больницу с одинаковыми симптомами. Как рассказала ИА «Первое областное» и. о. старшего помощника прокурора Челябинской области Ирина Козина, в настоящее время в учреждении проводится проверка.

Что стало причиной госпитализации детей (отравление или инфекция), не сообщается. Известно, что воспитанники лагеря жаловались на тошноту, рвоту и общую слабость. Надзорное ведомство намерено выяснить причины и условия, вызвавшие заболевание. В зависимости от результатов будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Более подробная информация появится после завершения проверки», — уточнила Ирина Козина.

Корреспондент ИА «Первое областное» обратился за комментарием в администрацию лагеря, однако директора учреждения Тамары Евстигнеевой не оказалось на месте. «Уральская березка» является подведомственным учреждением ПАО «ЧМК».

Ранее мы писали о вспышке внебольничной пневмонии в Снежинске, которая началась в детском оздоровительном центре «Орленок». Уровень заболеваемости в четыре раза превышает средние многолетние значения.