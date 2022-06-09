В Челябинске массово эвакуируют автомобили из‑за новых дорожных знаков

О том, что парковка теперь запрещена, водителям мешают узнать растущие перед знаками деревья

На улице Цвиллинга в Челябинске появились новые знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Из-за того, что некоторые знаки не видны за деревьями, водители по привычке оставляют там свои авто, которые сейчас массово увозят эвакуаторы. В ГИБДД Челябинска причиной сложившейся ситуации считают несвоевременную обрезку деревьев.

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на улице Цвиллинга и стал свидетелем эвакуации сразу нескольких автомобилей на месте установки новых знаков. Он также убедился, что как минимум один знак, запрещающий парковку, не виден с проезжей части из-за растущего перед ним дерева.

Информагентство обратилось за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по городу Челябинску, где журналисту пояснили, что причиной сложившейся ситуации считают несвоевременную обрезку зеленых насаждений. Там намерены наказать подрядную организацию, ответственную за выполнение данных работ.

Стоит отметить, что, по наблюдениям корреспондента ИА «Первое областное», обрезка поможет не во всех случаях: может потребоваться перенос знака в другое место.