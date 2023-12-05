В Челябинске маршрутку в ЧВВАКУШ усилят новыми автобусами

Жители поселка часто жалуются на перебои с транспортом

Жители Челябинска пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии на проблему с транспортом в поселке ЧВВАКУШ. По словам одной из местных жительниц, маршрутки перестали ходить утром и вечером, автобус № 45 тоже не всегда следует по графику. И люди вынуждены мерзнуть на остановках. Алексей Текслер обратил внимание министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева на постоянные жалобы южноуральцев на соблюдение графика частными перевозчиками и потребовал решить этот вопрос.

«Я ранее комментировал тему маршрутчиков, мы договаривались и регулярный тариф подключить, и взять на особый контроль маршрут № 10, который следует через Шагол»,— напомнил главе Миндора Алексей Текслер.

Глава ведомства Алексей Нечаев ответил, что до конца года в Челябинск поставят 16 новых средних автобусов, которые будут следовать по маршруту № 10, и они дополнят существующий маршрут № 45. При этом он уточнил, что работу 45-го маршрута обязательно проверят.

Алексей Текслер потребовал относиться к нарушениям графика серьезнее и штрафовать перевозчиков.

«Я не против частного бизнеса, но все обязаны соблюдать свои обязательства»,— заключил он.