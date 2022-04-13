В Челябинске маленькие автобусы заменили на более вместительные

На маршрутах №23 и №28 вместо 18 пассажиров могут проехать 52

На двух челябинских маршрутах малый класс автобусов заменили средним. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

На маршруте №23 (47-й микрорайон — ТК «Кольцо») начали работать семь автобусов среднего класса, способные вместить 52 человека. Раньше там ездили автобусы, рассчитанные всего на 18 пассажиров. Расписание не изменилось.

Также в Миндортрансе рассказали, что на обслуживание автобусами среднего класса переведен и автобус №28 (Весенняя — ТРК «Алмаз»).

Напомним, накануне стало известно, что в Магнитогорске с 16 апреля запускают 13 дополнительных автобусных маршрута в сады. Они будут курсировать в садовые товарищества полгода.