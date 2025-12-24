В Челябинске мальчику, оставшемуся без подарка, передают сладости и игрушки

Семья столкнулась с волной хейта из-за разлетевшегося по сети видео

История, которая произошла на новогоднем утреннике в челябинском детском саду, получила неожиданное продолжение. После того как видео, где мужчина кричит на родителей и воспитателей из-за того, что его сыну не хватило подарка от Деда Мороза, разошлось по сети, многие горожане решили поддержать семью.

Редакция ИА «Первое областное» побывала в гостях у многодетной семьи Данилы и Дарины — родителей мальчика. Главный редактор Тогжан Мусабаева привезла детям сладкие подарки и игрушки, чтобы смягчить ситуацию и сохранить для малышей веру в новогоднее чудо.

«Я благодарна всем людям, кто поддерживает нашу семью, готов моим детям преподнести какой-то новогодний подарочек. Я очень рада тому, что мир не без добрых людей. Но честное слово, нам ничего не нужно. Мы своего ребенка будем делать счастливыми сами», — сказала Дарина, мама мальчика.

Она также высказалась по поводу произошедшего скандала, основной виновницей которого считает человека, выложившего видео в интернет. По словам женщины, семья хотела урегулировать ситуацию внутри детсада и не придавать ее огласке.

«Мы вообще хотели этот вопрос закрыть с мужем дома. Мы знаем, что Дед Мороз для наших детей существует. Мы никуда не хотели ходить разбираться, не писать, ничего публиковать. Муж, может быть, и повысил голос, но он за все извинился, мы заплатили административный штраф. Что еще от нас требуется?» — добавила Дарина.

Данила задержала полиция, ему предъявили обвинение по статье о мелком хулиганстве. Мужчина признал вину и публично извинился перед детьми и родителями, которые стали свидетелями скандала.

История вызвала широкий резонанс в городе. Мнения разделились: часть людей осуждает поведение отца, другая — понимает его эмоции, но не оправдывает публичный скандал. Нашлись и те, кто решил проявить сострадание и поддержать детей, для которых новогодний праздник оказался омрачен.