Семилетний воспитанник одного из детских домов Челябинска рискует остаться «государственным» сиротой несмотря на наличие кандидата в усыновители. Мамой мальчику с соответствующей записью в свидетельстве о рождении готовилась стать обратившаяся за помощью в ИА «Первое областное» Анастасия Х., которая успела полюбить малыша как кровного. Но опека предпочла передать Виктора (имя ребенка изменено. — Прим. ред.) в другую семью, которая хочет заменить ему родителей... на платной основе. В нюансах непростой ситуации разбирался журналист информационного агентства.
«СКАЗАЛ, БУДЕТ ЖДАТЬ МЕНЯ»
Фотографии семилетнего мальчика Анастасия увидела в июне 2021 года в аккаунте социальной сети одного из детдомов Челябинска. Виктор запал девушке в сердце. Она позвонила в сиротское учреждение и договорилась о встрече с руководителем.
«Директор приняла меня. Мне показалось, я понравилась, потому что сообщила мне полную историю Виктора. Буквально за руку отвела меня в отделение Школы приемных родителей. Мол, к моменту окончания обучения в декабре 2021 года можно будет спокойно усыновить мальчика», — рассказывает Анастасия.
С июля по ноябрь женщина принимала участие во всех наиболее значимых событиях в жизни Виктора. Организовала в центре празднование его дня рождения в космическом стиле. 1 сентября познакомила с мальчиком свою дочь. Говорит, что сделать это посоветовала директор. Дети после первой в жизни Вити школьной линейки играли в детском развлекательном игровом парке.
Желание усыновить парнишку крепло. Анастасия жалела, что знакомство с мальчиком не случилось раньше. Всю обратную дорогу он спрашивал, когда сможет встретиться с мамой опять. Челябинка понимала, что это зависит не от нее, но пообещала, что скоро. Буквально через три дня приехала снова.
«Захожу, Виктор первым вскакивает и с разбегу прыгает ко мне на руки, крепко обнимает за шею. Я даже прослезилась. Мы провели весь день без сопровождающего воспитателя. Мне доверяли. Знали, что мои намерения усыновления очень серьезны. Мы с детьми прыгали на батутах, лазили в лабиринтах, играли во все автоматы, ели в кафе и даже стреляли в тире. Вечером Виктор сказал, что будет скучать и ждать меня. Я обещала скорую встречу», — продолжает Анастасия.
Женщина заботилась о мальчике как о родном: покупала полный комплект вещей на лето, осень и зиму, собрала в первый класс, привозила подарки, вкусности и даже витамины. Покупки обошлись в сумму более 200 000 рублей.
«Все сотрудники детского дома на тот момент способствовали установлению скорейшего контакта между мной и Витей. Но в конце ноября, когда документы на усыновление были практически готовы, мое общение с ребенком было прекращено под предлогом „карантин и все болеют“», — говорит Анастасия.
ВТОРАЯ В ОЧЕРЕДИ
Все необходимые документы челябинка собрала в канун Нового года. 29 декабря обратилась в опеку района, к которому относился детский дом, за уведомлением о постановке на учет в качестве кандидата в усыновители. Но ей отказали.
«Сказали, что „направление“ на Витю 8 ноября выдали... другим кандидатам, которые готовы стать ему приемной семьей, но не планируют усыновлять мальчика», — вспоминает челябинка.
Справка Первого областного. По сути приемная семья — это платный вид опеки над сиротой. Ребенок до совершеннолетия живет с новыми мамой и папой, которые за это получают вознаграждение в соответствии с заключенным договором. С учетом уральского коэффициента в Челябинской области «зарплата» приемного родителя составляет около 6 500 рублей. Статус сироты за ребенком сохраняется, и после 18 лет он может получить все положенные ему от государства льготы (в том числе на жилье), а претендовать на имущество опекунов как наследник не может.
В случае с усыновлением новые родители вписываются в свидетельство о рождении ребенка. Он перестает быть сиротой и получает все права кровного ребенка (в том числе наследственные).
«Мне сложно передать те чувства и эмоции, которые меня накрыли и не отпускают до сих пор. Тут же написала заявление с просьбой приостановить распоряжение, отметила, что уже больше полугода „иду“ за усыновлением этого ребенка, контакт с ним установлен, я его люблю как родного и мне осталось только получить решение суда», — взволнованно рассказывает Анастасия.
Собеседник Первого областного не понимает, как сотрудники органов опеки и детского дома, которые, с ее слов, точно знали, что на этого ребенка есть реальный усыновитель, решили передать ребенка приемному родителю — по сути платному воспитателю.
«Приемная семья — это не то же самое, что семья усыновителей. Государство заключает договор с приемными родителями о передаче им ребенка на воспитание и выплачивает им заработную плату за „работу“ родителями и пособие на содержание ребенка. При этом ребенок по сути остается „государственным“ сиротой», — говорит Анастасия.
Женщина утверждает, что у нее есть все условия для принятия в семью мальчика: хорошая квартира с отдельной комнатой для Вити, загородный дом, доход намного выше среднего. Челябинка воспитывает отличницу-дочь, которая является призером всевозможных соревнований по гимнастике. Она готова стать ему настоящей мамой, а потом и бабушкой для его детей.
В министерстве социальных отношений Челябинской области ИА «Первое областное» подтвердили, что действующее законодательство предусматривает усыновление как приоритетную форму устройства. Так, за 2021 год в регионе устроено 1826 детей: в приемные семьи передано 403 ребенка, усыновлено 37 детей, под опеку (попечительство), в том числе предварительную, передано 1386 детей.
«Ребенок, о котором идет речь, в настоящее время является воспитанником организации для детей-сирот. Специалистами органов опеки и попечительства проводилась работа по устройству мальчика в семью. В ноябре 2021 года кандидаты в замещающие родители получили направление на посещение мальчика. Они согласились принять ребенка в семью», — рассказали в региональном Минсоце.
Ребенок, как уточнили в Минсоце, неоднократно гостил в семье кандидатов в замещающие родители во время праздников и каникул.
«Адаптация в семье прошла успешно. В настоящее время органами опеки и попечительства решается вопрос о его устройстве в данную приемную семью», — добавили в министерстве социальных отношений.
По данным ведомства, героиня публикации с июля по сентябрь 2021 года оказывала благотворительную помощь организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оценку этичности общения женщины с ребенком в Минсоце не дали.
«Впоследствии 29 декабря Анастасия встала на учет в Советское управление социальной защиты населения в качестве кандидата в усыновители, однако к этому времени другие кандидаты уже дали согласие принять ребенка в семью. Действующим законодательством предусмотрено, что направление на посещение ребенка выдается однократно гражданину, сведения о котором были зарегистрированы ранее, чем сведения о других гражданах. Поэтому выдать направление Анастасии на посещение ребенка не представляется возможным», — уточнили в министерстве социальной защиты Челябинской области.
Председатель комитета социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова также указала в ответе на официальный запрос ИА «Первое областное», что в отношении мальчика направление на знакомство выдали кандидатам в опекуны, которые оформили документы раньше нашей читательницы.
«Вопрос возможности усыновления ребенка решается суде», — резюмировала Лариса Мошкова.
Вот только суд в усыновлении ребенка женщине отказал. Если кратко: опоздала со сроками и с ребенком в качестве усыновителя не общалась. Записей о совместных походах в парки развлечений у администрации детдома нет, а совместные фото, которые есть в том числе в распоряжении редакции, — суд во внимание не принял.
«У судей есть все полномочия, чтобы разобраться в ситуации и принять решения в интересах ребенка. Но в нашем деле использован абсолютно формальный подход. Нет отчетов из детского дома — значит нет общения. Фото- и видеоматериалы, показания свидетелей вообще никак оценены не были. Все наши вопросы относительно кандидатов в приемные родители судом снимались как неотносимые к делу, но при этом в решении суда довольно большое место занимают аргументы в пользу устройства мальчика в приемную семью и даже указано, что форма устройства ребенка (возмездная/безвозмездная опека или усыновление) значения не имеет», — рассказала адвокат коллегии адвокатов «Перспектива» Анна Аржанникова, представляющая интересы героини нашего материала в суде.
В нюансах непростой ситуации разбиралась и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Детский омбудсмен встречалась как с Анастасией, так и с другой семьей. Говорит, что сам факт общения мальчика с потенциальным кандидатом в усыновители или опекуны до оформления необходимых документов, как это было в случае с героиней публикации, недопустим.
«Конкретно в данной ситуации было понятно, что у женщины есть намерение стать для ребенка мамой. Ей до момента оформления документов вообще нельзя было разрешать общение ни под эгидой благотворительности, ни добровольчества. Потому что это неэтично ни по отношению к ребенку, ни для замещающих семей», — считает Евгения Майорова.
Люди, готовые взять ребенка из детского дома, по мнению детского омбудсмена, — настоящие герои. Поэтому она искренне сочувствует Анастасии и надеется, что женщина сохранит в себе желание подарить кому-то из детей-сирот свою заботу, любовь и семью.
Но героиня нашего материала готова бороться за своего Виктора до последнего. Она и ее адвокат решение суда законным не считают и на данный момент обжалуют его в Челябинском областном суде. На дату подачи апелляционной жалобы мальчик, по словам адвоката Анны Аржанниковой, продолжает оставаться в детском доме.
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