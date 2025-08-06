В Челябинске людям возвращают слух с помощью кохлеарных имплантов

За 10 лет в ЧОКБ прооперировали 375 взрослых и детей



В Челябинской областной клинической больнице в этом году уже 26 южноуральцев вернулись из «страны глухих» благодаря кохлеарной имплантации, сообщает пресс-служба учреждения. Этот высокотехнологичный метод восстановления слуха доступен на Южном Урале благодаря современным медицинским технологиям и профессионализму врачей.

ЧОКБ является одной из немногих клиник в России, где проводится кохлеарная имплантация. Ежегодно здесь выполняется от 30 до 35 операций, что позволяет многим пациентам вновь услышать мир вокруг.

Главный врач ЧОКБ, заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман, поясняет, что утрата слуха может быть вызвана различными причинами — от врожденных патологий до приобретенных травм и инфекций.





«Это один из важнейших органов чувств, без которого человеку жить абсолютно некомфортно. В такой ситуации и приходят на помощь ЛОР-врачи, которые занимаются кохлеарной имплантацией», — отмечает Дмитрий Альтман.

Кохлеарная имплантация в ЧОКБ проводится уже 10 лет. За это время специалисты успешно прооперировали 375 человек, включая детей. Например, Михаил Свиридов, который родился с генетически обусловленной тугоухостью, получил первый имплант в возрасте 3 месяцев. Его мама, Людмила, рассказывает о том, как благодаря операции их жизнь изменилась.





«Мы делали анализ, который показал два рецессивных гена. Нам очень рано поставили диагноз, уже в 3 месяца. Первые звуки Миша услышал в 9 месяцев. Когда человек глухой и ему вдруг подключают аппарат, он просто не понимает, что такое звуки и какую они несут информацию», — говорит Людмила Свиридова.

Операция заключается во вживлении импланта под кожу головы и внедрении электрода в слуховую улитку. Этот процесс позволяет полностью глухому человеку начать слышать, анализируя электрические сигналы, которые передаются в головной мозг.

Среди пациентов ЧОКБ есть и взрослые, такие как Михаил и Любовь Майоровы. Михаил, родившийся глухим, получил имплант в 24 года. Он отмечает, что разница между слуховым аппаратом и имплантом колоссальная. Любовь, которая потеряла слух в детстве, также была потрясена, когда в 27 лет смогла снова услышать музыку.









«Имплант — это достаточно сложный прибор, который вживляется во внутреннее ухо и позволяет человеку полностью слышать все звуки. Электрод возбуждает нервные клеточки слуховые, которые передают электрический сигнал в головной мозг. Наружная часть состоит из микрофона, который принимает звуки, и электрической части, которая преобразует электрический сигнал в звук», — пояснил завотделением оториноларингологии ЧОКБ, главный ЛОР-врач Минздрава Челябинской области Илья Скрипичников.





Во время и после операции звук, который подает имплант, настраивает сурдолог на специальном оборудовании. Во время операции измеряют показатели пациента по 12 параметрам. А спустя полтора месяца, когда заживут швы, эти данные загружаются в процессор. Об этом рассказал заведующий сурдологическим кабинетом консультативной поликлиники ЧОКБ Евгений Кириллов.





Операции проводятся в рамках федеральной программы высокотехнологичной медицинской помощи. В этом году на проведение кохлеарной имплантации южноуральцам выделено 30 квот. До конца года планируется вернуть слух еще четырем пациентам.