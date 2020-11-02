В Челябинске отловом бездомных животных займется новая компания

Мэрия областного центра по обоюдному согласию разорвала контракт с фирмой «Урал-Мегвэй».

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По словам источника в администрации Челябинска, причиной расторжения договора стало грубое несоблюдение подрядчиком взятых обязательств. В частности, к началу прошлого месяца «Урал-Мегвэй» должен был отловить не менее 1 300 бродячих собак и кошек, однако лишили свободы только около 300 животных.

В компании-подрядчике жалуются на физическую невозможность исполнения договора и называют две основные причины. Во-первых, отловленных собак некуда везти, поскольку в миллионном городе нет централизованного приюта по содержанию безнадзорных животных, где их могли бы стерилизовать и кормить. Этот процесс зиждется лишь на двух-трех частных приютах, которые, безусловно, проблему не решают. А усыплять бездомных собак и кошек запрещают федеральный и региональный законы.

А, во-вторых, отлов бездомных кошек практически невозможен – умные звери прячутся по подвалам и колодцам, куда сотрудники фирмы не пролезают.

Проблема бродячих животных в Челябинске стоит не так остро, как, например, в Коркино, поселке Роза или Златоусте. Тем не менее, сбрасывать ее со счетов нельзя. Так, только за октябрь от жителей города поступило более 90 заявок на отлов диких стай собак.

После прекращения отношений с прежним подрядчиком администрация в срочном порядке заключила прямой договор с компанией «РемКом», которая всего за две недели отловила и доставила в пункт временного содержания почти 60 собак.