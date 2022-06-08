В Челябинске лицеисты спасли раненую собаку и девять щенков

Трое малышей еще не пристроены и ищут хозяев

Школьники из челябинского лицея № 77 два месяца ухаживали за раненой собакой, а когда она ощенилась, взяли под опеку ее щенков. Шестерых щенков и саму маму удалось пристроить в добрые руки, еще трое детенышей ждут хозяев. Об этом ИА «Первое областное» рассказали родители лицеистов.Бездомная собака с кровоточащей раной на лапе появилась в окрестностях школы еще в феврале. За рыжий окрас и лохматую шерсть лицеисты прозвали ее Лисичкой. Дворнягу несколько раз пытались поймать и вылечить, но от людей она убегала. Тогда жители соседних домов и школьники стали ее подкармливать.

«Вскоре стало понятно, что Лисичка вот-вот станет мамой. И рожать она пришла не куда-нибудь, а на закрытую территорию 77-го лицея. Видимо, поняла, что здесь тревожить ее не будут»,

— рассказала мама двух лицеистов Ольга Ефимова.

Наконец, в начале апреля Лисичка родила девять здоровых щенков. Она по-прежнему опасалась людей, однако люди ее не бросали — каждый день у забора маму-собаку ждала миска с едой. Даже шумные лицеисты старались лишний раз не тревожить малышей и их мать. А когда щенки подросли, их отловили и вместе с мамой отвезли в приют. Лисичку вылечили, а деток — обработали и привили.

Маму Лисичку и шестерых щенков уже пристроили в добрые руки. Жизнь пятерых малышей под угрозой: через неделю приют не сможет их содержать, так как свободных мест нет. Пока щенков согласилась приютить мама одной из лицеисток. В обычной квартире. И только на время.

«Щенки красивые, активные и очень быстро всему обучаются. Носят мне мячик, делают свои дела на пеленку. Ростом песики будут чуть меньше овчарки. Думаю, что такую собаку можно держать в квартире как друга или взять в частный дом как охранника»,

— рассказала ИА «Первое областное» мама-волонтер Марина Щепунова.