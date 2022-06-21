В Челябинске квартиру затопило во время дождей из‑за капремонта кровли

Подрядчик должен завершить работы в течение месяца

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске затопило квартиру на улице Новороссийской, 34б. Жители утверждают, что причиной протечки стали работы по капитальному ремонту кровли: подрядчик снял старое покрытие и на выходные оставил крышу открытой. В это время в городе были ливни. В фонде регоператора ИА «Первое областное» ответили, что работы по ремонту крыши компания завершит в течение месяца.

«У нас делают капитальный ремонт кровли. Строительная бригада на выходные дни оставила крышу открытой. Второй день идет дождь. Квартиру затопило, натяжные потолки висят под тяжестью воды. Управляющая компания разводит руками, ссылаясь на подрядчика ООО „СтройЛидер“. Сам подрядчик бездействует», — рассказала в соцсетях жительница дома 34б на улице Новороссийской Катерина Кривунец.

В фонде регоператора капремонта домов в Челябинской области сообщили, что специалисты обследовали квартиры после затопления.

«Управляющей компании были составлены акты по нанесению ущерба. В соответствии с условиями договора в кратчайший срок будет возмещен ущерб собственникам квартир. Под четким руководством специалистов регоператора подрядная организация обязуется завершить работы по капремонту кровли в течение четырех недель», — ответили в фонде.

Напомним, с 2021 года в Челябинской области действует страхование работ по капитальному ремонту домов. В случае ЧП страховая компания сама выйдет на объект, посчитает ущерб и возместит его. Если вина подрядчика доказана, с него взыщут эти средства. Об этом в интервью ИА «Первое областное» рассказал гендиректор фонда регоператора Виктор Тихоненко.

Дождливое лето обнажило проблему ветхих крыш в регионе. Жители стали бить тревогу в социальных сетях: сырость и даже капель появились в квартирах домов и на социальных объектах по городам и селам. Информагентство «Первое областное» ранее сделало подборку самых сырых территорий.