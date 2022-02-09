В Челябинске курьеры будут помогать в поиске пропавших людей

Сотрудникам сервиса доставки еды будут отправлять ориентировки и инструкции о том, как помочь человеку

В Челябинске курьеры сервиса доставки готовой еды Delivery Club будут помогать волонтерам искать пропавших людей. Сервис и поисковый отряд «Лиза Алерт» объявили о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Ежедневно тысячи курьеров бывают в самых разных уголках города, заходят в подъезды домов и крупные торговые центры и видят намного больше, чем другие люди. К тому же они не раз помогали горожанам, попавшим в сложные ситуации. В связи с этим руководство сервиса посчитало сотрудничество с поисковым отрядом правильным и важным шагом.

«Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь. Система коммуникации сервиса с курьерами позволит распространять информацию не только оперативно, но и локально — в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек»,— рассказали в компании.

Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталья Дементьева отметила, что больше всего людей пропадает в больших городах, и чем больше участников поиска, тем выше шансы найти человека.

«Мы надеемся, что курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации и свидетельств о пропавших, которые мы будем оперативно проверять. Для нас ценно, что крупные компании не остаются в стороне от таких серьезных социальных проблем общества, как пропажа людей»,— добавила Наталья Дементьева.

На первом этапе проект будет работать в 31 крупном российском городе, в том числе в Челябинске. Затем его планируют запустить по всей России.