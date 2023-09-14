В Челябинске «Курчатов Центр» проведет день открытых дверей для детей

Школьников ждут интересные мастер‑классы и розыгрыш приза

В субботу, 16 сентября, региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов Центр» проведет день открытых дверей для детей и их родителей, сообщает пресс-служба центра.

Для гостей подготовили экскурсию по лабораторному корпусу и презентацию программ центра для школьников 5—11-х классов. А еще мастер-классы по физике, биологии, астрономии, технике и розыгрыш сертификата на одну из обучающих программ.

Презентация направлений начнется в 12:00, на полчаса позже стартуют интересные мастер-классы, а в 14:00 родители смогут встретиться с руководством «Курчатов Центра».

Центр расположен в Челябинске на улице Ворошилова, 2а.

Также будет доступна видеотрансляция мероприятия.

Между тем в Челябинской области с 1 сентября ввели социальные сертификаты. Ими по аналогии с Пушкинской картой можно платить за занятия в секциях и кружках. Какова стоимость сертификата, можно ли им оплачивать образование сестер и братьев и почему деньги нужно освоить до конца 2023 года, ИА «Первое областное» рассказал директор Регионального модельного центра ГБУДО «ОЦДОД» Александр Бычков.

