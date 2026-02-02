В Челябинске крыши начнут чистить от снега до наступления оттепели

Необходимо закончить работы до того, как он начнет таять и угрожать прохожим

Глава Челябинска Алексей Лошкин дал поручение заблаговременно организовать расчистку кровель от снежных навалов и сосулек. Работы должны начаться до наступления оттепели, чтобы предотвратить опасность для прохожих, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Расчистка должна проводиться не сама по себе под лучами солнца. Мы видим, что на двускатных кровлях снег собирается быстро, давайте убирать его заблаговременно. Не будем дожидаться весны, чтобы избежать опасности», — подчеркнул градоначальник.

В городе продолжается очистка проезжей части и дворов от снега. На прошлой неделе с улиц города вывезли 76 тысяч кубометров снега.