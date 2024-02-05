В Челябинске кошмаривший должника банк оштрафовали на 110 тыс. рублей

Сотрудник кредитной организации писал клиенту анонимные сообщения в мессенджере

В Челябинске крупный банк оштрафовали за нарушение прав должника при попытке вернуть просроченную задолженность, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.

На действия банкиров пожаловался челябинец, допустивший просрочку платежей по ипотеке. Мужчина рассказал, что неизвестный человек с неизвестного номера прислал ему в мессенджер фото его входной двери и голосовое сообщение, в котором настаивал на осмотре квартиры для составления акта оценки.

«Приставы установили, что номер телефона принадлежит банку. При этом в нарушение закона сотрудник банка не указал в сообщении наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности и номер контактного телефона кредитора. Таким образом, банком были совершены действия, образующие состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ», — отмечают в пресс-службе.

При рассмотрении административного дела приставы нашли отягчающие обстоятельства: ранее банк уже привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения в Хабаровском крае, Ростовской и Челябинской области. Банкиров оштрафовали на 110 тысяч рублей.