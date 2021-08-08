В Челябинске кошки живут почти в каждой второй семье

Большинство из тех, кто только собирается купить мурчащего друга, мечтают о породе мейн-кун

Кошки в Челябинске популярнее, чем собаки: мурчащий друг есть почти у половины семей. При этом многие хозяева кошек рассказали, что завели домашнее животное в последние полтора года, то есть во время пандемии коронавируса. Соответствующие данные получили исследователи СберСтрахования.

В целом по России 38% семей держат дома кошку или кота. Челябинцы заводят этих домашних животных чаще: кошки есть у 45% семей, причем каждая седьмая семья завела пушистого друга недавно — около полутора лет назад. Средний возраст питомцев составляет 5,8 лет.

Челябинцы, которые еще не завели кошку, но собираются сделать это в ближайшее время, готовы потратить на ее 0,88 тысячи рублей. В целом по стране россияне готовы отдать за питомца 1,1 тысячи рублей.

«Почти 30% из тех, кто хотел бы завести кошку, мечтают о породе мейн-кун, еще 10% — о шотландской вислоухой, по 7% — о британской и бенгальской кошках, по 5% — абиссинской и сиамской»,— уточняют в пресс-службе СберСтрахования.

Что касается собак, то верный друг есть только у 34% российских семей, челябинцы заводят их еще реже. Жители столицы Южного Урала, которые планируют купить собаку, готовы заплатить 2,45 тысячи рублей. Среди желаемых пород — померанский шпиц, сибирский хаски, чихуахуа, немецкая овчарка и лабрадор-ретривер.