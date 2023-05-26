В Челябинске, Копейске и Коркино плату за вывоз мусора включили в квитанции за свет

Ранее то же самое произошло со взносами на капремонт

Начиная с июня жители Челябинска, а также соседних с ним городов Копейска и Коркино будут платить за вывоз бытовых отходов по квитанциям «Уралэнергосбыта». О введении общей квитанции Центр коммунального сервиса и гарантирующий поставщик энергоресурсов договорились ради удобства клиентов и экономии бумаги. Об этом сегодня, 26 мая, сообщила пресс-служба регоператора.

На обслуживание Единого расчетного центра «Уралэнергосбыта» было передано порядка 700 тысяч лицевых счетов потребителей услуг ЦКС. Внешне квитанция не изменится, в ней лишь появится дополнительная строчка с реквизитами ООО «ЦКС», лицевым счетом, итоговой суммой к оплате и детализацией расчетов. Оплатить услугу можно будет, отсканировав QR-код. При этом сумму в каждой строке возможно скорректировать в зависимости от финансовой возможности клиента на момент оплаты.

Платежи также принимаются в личном кабинете ЕРЦ, на странице безрегистрационной оплаты сайта «Уралэнергосбыт» и в отделениях Сбера. Внесение оплаты напрямую региональному оператору также сохранится. Для этого есть сервис «Оплата без комиссии для физических лиц» на сайте ЦКС cks174.ru.

Напомним, что с марта этого года в квитанции «Уралэнергосбыта» включили начисления за капремонт. Новшество вызвало возмущение у многих южноуральцев, и они завалили жалобами региональное антимонопольное управление. Там провели проверку, но не усмотрели нарушения в объединении платежей в одну квитанцию.