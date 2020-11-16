В Челябинске концерты будут проходить без мест на танцпол

Места для танцполов будут оборудованы креслами.

После долгожданного большого концерта группы «Би-2» в Челябинске перестанут проводить концерты с открытым танцполом. Накануне на мероприятии зрители могли приобрести билет в так называемую вип-, или фан-зону, где все вместе танцевали и подпевали артистам. Однако в предыдущих городах, где выступали музыканты, данные зоны были оборудованы сидячими местами для того, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию.

«Сегодня мы обсуждали эту ситуацию с руководством ЛА „Трактор“. Впредь подобные мероприятия возможны только при продаже не более 30% от заполняемости зала. Также ни о какой фан-зоне не может идти и речи. Я знаю, что в ближайшее время планируется еще один концерт, однако никаких танцев и скопления в фан-зоне быть не должно», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что впредь подобные случаи повторяться не должны.