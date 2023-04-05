В Челябинске кондукторов переквалифицируют в контролеров

Замминистра, курирующий транспортную реформу, высказался об уходе от старой системы оплаты проезда

В Челябинске со временем профессия кондуктора уйдет в прошлое, а действующие работники смогут пополнить штат контролеров. Власти намерены перейти на систему взаимодействия с пассажиром «валидатор — контролер». Нынешняя же проблема с оплатой проезда, когда водитель вынужден принимать карты и деньги, решится с появлением нового транспорта. Об этом в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«Профессия кондуктора постепенно будет отмирать, а точнее, трансформируется в контролера. Речь идет о контроле как внутреннем (работа водителя, чистота в салоне), так и за безбилетниками. Например, в „Организаторе перевозок Челябинской области“ работают 22 человека, которые могут выписывать штрафы „зайцам“, но такого количества сотрудников для миллионного города недостаточно. В будущем увеличим штат примерно до 50 человек, если нам дадут ставки», — отметил заместитель министра.

Челябинцы, пользующиеся троллейбусами, часто замечают, что в салоне нет кондуктора (их зачастую просто не хватает), да и уже привычные для горожан валидаторы тоже отсутствуют. Водитель по громкой связи сообщает, что оплата проезда осуществляется только у него. Александр Егоров объяснил, почему так происходит и что с этим намерены сделать.

«Старые троллейбусы оборудовать валидаторами бессмысленно — это выброшенные на ветер деньги. Подключение только одного аппарата стоит порядка 40 тысяч рублей, а если ставить их на каждую дверь, то нужно три валидатора. Мы в техзадании к новым троллейбусам производства „Синары“ заложили все валидаторы — они уже будут в „базе“. Вообще самая большая „просадка“ по кондукторам и водителям наблюдается именно на троллейбусах, потому что мало кто желает работать на старой технике», — объяснил чиновник.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о запуске производства современных троллейбусов в Челябинске, которое организовал концессионер, взявшийся за обновление всей троллейбусной системы в городе. На улицах новые низкопольные машины появятся уже в грядущем мае, а всего Челябинск получит 168 «рогатых».