В Челябинске кондукторам предложили переучиться на водителей

Во всем общественном транспорте установят валидаторы

В Челябинске до 31 марта 2022 года все трамваи решено перевести на безналичную систему обилечивания. Валидаторы установят во всех подвижных составах города. А кондукторам предложат переквалифицироваться на водителей. Решение об этом принято на оперативном совещании представителей ООО «ЧелябГЭТ». Документ предприятие опубликовало в своем телеграм-канале.

До конца марта 2022 года все трамваи Челябинска будут оснащены валидаторами. Бесконтактная система оплаты проезда была введена в столице Южного Урала с 2021 года в качестве пилотного проекта. Теперь терминалы для банковских и транспортных карт, не требующие присутствия кондуктора, установят не только в трамваях, но и в автобусах. Информацию об этом ранее подтвердил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

В ООО «ЧелябГЭТ» кондукторам, которые могут остаться без работы, предлагают переучиться на водителей трамвая и троллейбуса. Предприятие на время обучения гарантирует им сохранение среднемесячной заработной платы с предыдущего места работы.

В числе видов общественного транспорта, который обзаведется новой электроникой, нет троллейбусов. В них, по словам эксперта, пока останутся кондуктора. Челябинские троллейбусы передали в концессию, они новые будут поставляться сразу с установленными валидаторами.