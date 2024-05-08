В Челябинске кондуктор высадила школьницу на холод

Ребенок потерял транспортную карту

Родители челябинской школьницы пожаловались в прокуратуру на кондуктора, которая выгнала 11‑летнюю девочку из трамвая. Ребенку пришлось почти два часа добираться до дома пешком, из-за чего школьница заболела, рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел в сильные морозы в январе этого года. Девочка потеряла транспортную карту и не смогла оплатить проезд. Кондуктор не пошла ей навстречу и выгнала на незнакомой остановке, из-за чего ребенок заблудился.

Прокуратура привлекла кондуктора, высадившего ребенка, к административной ответственности по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из трамвая несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица). Кондуктору грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также прокуратура района потребовала с «ЧелябГЭТ» компенсацию ребенку морального вреда в размере 80 тысяч рублей.