В Челябинске комплексный центр реабилитации для бойцов СВО откроют этим летом

Алексей Текслер встретился с участниками боевых действий разных поколений

Нынешним летом в Челябинске заработает комплексный центр реабилитации, куда с любым вопросом смогут обратиться участники спецоперации. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал во время сегодняшней встречи с военнослужащими разных поколений. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на встрече ветеран Великой Отечественной войны рассказал о своем пути в тяжелые военные годы, а глава региона поведал ему и другим военным о принятых в их отношении решениях.

За чашкой чая участники встречи поделились своими историями службы. Так, Степан Федорович Колесниченко рассказал, что его отец и брат ушли на войну в 1942 году, а сам он стал защищать Родину на полях 2-го Прибалтийского фронта с 1944 года. Победу он встретил в Румынии. Далее ветеран перешел на день сегодняшний.

«Спасибо большое вам, Алексей Леонидович, за такое внимание ко всем фронтовикам, ветеранам тыла, афганцам, к участникам спецоперации, их семьям. Нас никто не ставил на колени и не поставит, никто и никогда. 35 лет после войны я прослужил в армии, в школе занимался военно-патриотическим воспитанием, выполнил свой долг перед Родиной. С Россией воевать нельзя. Желаю, чтобы ни одна пуля, ни один снаряд не коснулся наших воинов», — отметил на встрече Степан Федорович.

Алексей Текслер подчеркнул, что ребята, которые выполняли долг в горячих точках, и те, кто сейчас воюют в зоне СВО, — продолжатели дела наших ветеранов и защитников Отечества.

«Пожалуй, самое главное и самое важное сегодня — это сохранять память о Великой Отечественной войне и, собственно, это дает нам возможность гордиться нашей Родиной, помнить ее историю. Хочу поблагодарить каждого из вас, ваши семьи, ваших родителей, которые воспитали героев. К сожалению, ребята гибнут сегодня в зоне СВО, вечная им память, будем всегда помнить их подвиг, их имена», — подчеркнул глава региона.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник афганской войны Сергей Углев предложил губернатору создать мемориальные захоронения воинов в нашем регионе. Алексей Текслер ответил, что совместно с администрацией Челябинска уже определена локация для такого памятного места. Участники спецоперации попросили губернатора о том, чтобы бойцов отправляли в медучреждения, которые не входят в систему Минобороны. Кроме того, по их мнению, сейчас нужно расширить реабилитационную базу.

«Мы сейчас рассматриваем новую реабилитационно-восстановительную базу. Это должна быть санаторного плана площадка. В ближайшее время определимся, сделаем. Летом завершим работу по центру реабилитации, куда любой вернувшийся с СВО, может обратиться с любой проблемой. Планы большие на то, чтобы сделать всю необходимую инфраструктуру. В военном госпитале завершим ремонт, приобретем новое оборудование», — заявил губернатор.

Также Алексей Текслер напомнил о существующих мерах поддержки участников спецоперации, их семей и всех, кто заключил контракт. Им положены разные льготы и дополнительные выплаты, в том числе на детей, и другая помощь.