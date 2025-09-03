В Челябинске компанию включили в черный список за срыв озеленения

Из 600 обещанных деревьев подрядчик посадил треть, из них почти половина требует замены

В Челябинске компания попала в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв контракта по озеленению, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Сообщается, что ранее компания «ТАРИКО» стала победителем закупки МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей г. Челябинска» на выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями в южноуральской столице. Контракт по результатам закупки заключен в октябре 2024 года, его цена составила 6,8 миллиона рублей.

В этом году заказчик был вынужден расторгнуть контракт, поскольку исполнитель, компания «ТАРИКО», грубо нарушил его условия.

«Подрядчик должен был посадить 600 деревьев, фактически посажено только 200, причем из них 65 требуют замены, 17 — имеют признаки повреждений. Уход за посаженными деревьями компанией не осуществлялся», — пояснили в УФАС.

Антимонопольная служба включила сведения о компании в РНП сроком на 2 года.