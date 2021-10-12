В Челябинске компанию привлекли к ответственности за падение девочки в открытый колодец

Крышку не вернули на место даже через месяц после происшествия

В Челябинске прокуратура Курчатовского района провела проверку по факту падения шестилетней девочки в колодец инженерных сетей. Выяснилось, что колодец без крышки принадлежит ПАО «Ростелеком», вокруг него отсутствовали ограждение и знаки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе выездной проверки спустя месяц установлено, что надлежащие меры по безопасности движения пешеходов не приняты, крышка не установлена, а колодец прикрыли подручными средствами.

«В связи с отсутствием контроля за исправным состоянием люка колодца прокуратурой района руководителю ПАО „Ростелеком“ внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В пресс-службе «Ростелеком» сообщили, что сотрудники компании регулярно проводят плановые проверки собственной канализационной инфраструктуры с целью выявления отсутствующих крышек люков.

«О фактах хищений провайдер незамедлительно сообщает в правоохранительные органы и собственными силами закрывает колодцы. Только за 2021 год сотрудниками компании было направлено несколько десяткой заявлений о хищении крышек колодцев в органы правопорядка», — сообщили в пресс-службе «Ростелеком».

Сообщить об открытом люке можно по круглосуточному номеру диспетчерской службы компании +7 (351) 727-92-35.

Напомним, инцидент произошел 26 августа 2021 года на пешеходной дорожке у дома 31 по улице Ворошилова в Челябинске. Шестилетняя девочка во время прогулки с отцом упала в колодец инженерных сетей. Ребенок получил ссадины.

В мае трехлетний ребенок провалился в колодец в сквере возле ЮУрГУ. В Тракторозаводском районе 31 августа в колодец с водой упал мальчик, которого оперативно вытащил оттуда отец.