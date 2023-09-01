В Челябинске компания лишится 300 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера

Авиаработы проводились без соответствующего разрешения

Транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности ООО «ВСК» за нарушение правил использования воздушного пространства. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, компания вела съемки с квадрокоптера без разрешительных документов. В итоге организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей, а директору фирмы внесли представление об устранении законодательных нарушений.

«ООО „ВСК“ выполняло авиационные работы (воздушные съемки) на территории Челябинской области в отсутствие сертификата эксплуатанта. Заявок на использование воздушного пространства организация в региональный центр организации воздушного движения не подавала, разрешение органами местного самоуправления на использование воздушного пространства не выдавалось», — сообщили в надзорном ведомстве.

Штраф был наложен за нарушение статьи 11.4 КоАП РФ. Напомним, что в нашем регионе действует запрет на использование беспилотников, но есть исключения для государственных и муниципальных органов, а также для организаций, которые занимаются гособоронзаказом. Разрешение нужно получать в администрации той территории, над которой намерены запустить БПЛА.



