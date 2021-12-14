В Челябинске коммунальщиков оштрафовали за отключение отопления в домах

МУП «ЧКТС» из-за некачественного оказания услуг выплатит пять тысяч рублей

В Челябинске жители домов № 45 и № 47 жаловались на отсутствие отопления в квартирах. После публикаций СМИ об этой проблеме прокуратура Советского района провела проверку и оштрафовала предприятие, которое отвечало за подачу тепла в дома, сообщили в ведомстве.

В период с 30 сентября по 19 ноября 2021 года на участке теплосети в районе домов по улице Сулимова неоднократно отсутствовало отопление суммарно более 24 часов. Это нарушение Правила предоставления коммунальных услуг собственникам. Выездная проверка прокуратуры показала, что в комнатах одного из домов температура воздуха не превышала 18 °C, что не соответствует нормативным показателям (не менее 20 °C).

«Тепловые сети по указанным адресам закреплены за МУП „ЧКТС“. По фактам выявленных нарушений директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокуратуры района оказание коммунальной услуги в домах восстановлено», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, МУП «ЧКТС» за нарушение нормативов обеспечения жителей коммунальными услугами привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.