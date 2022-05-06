В Челябинске коммунальную сферу возглавил бывший гендиректор логистической компании

Вадим Храмцов год работал замначальника управления ЖКХ

В мэрии Челябинска новое назначение. После ухода Евгения Малеева в администрацию Тракторозаводского района с должности начальника управления ЖКХ на его место перешел Вадим Храмцов. С мая 2021 года он работал заместителем начальника управления ЖКХ администрации Челябинска, а ранее занимал высокие посты в частных организациях. Распоряжение о назначении подписала мэр города Наталья Котова.

Вадим Храмцов возглавит управление ЖКХ с 11 мая 2022 года. С мая 2021 по настоящее время он занимал должность замначальника ведомства. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «менеджмент».

«С 2004 года работал генеральным директором ООО „Прайд“, ООО „Транспортные экспедиционные системы“, ООО „Служба заказчика“», — сообщает пресс-служба мэрии.

По данным базы «Спарк», компании были зарегистрированы в Миасском городском округе. Напомним, экс-руководитель управления Евгений Малеев перешел в администрацию Тракторозаводского района.