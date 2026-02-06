В Челябинске количество парковок для электросамокатов увеличится на тысячу

В 2026 году их будет около 1900

Челябинск станет первым городом России, который в 2026 году увеличит количество парковок для электросамокатов. Всего их будет 1900, что на тысячу больше, чем в том году. Такое решение приняла горкомиссия по безопасности дорожного движения 5 февраля. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Whoosh.

В 2025 году число парковок для самокатов было около тысячи, а к концу сезона их количество выросло до 1500. Определить удобные места для парковочных мест сервису помогает подробная аналитика. Все поездки оцифрованы, городу передаются карты популярных маршрутов, точки старта и финиша, а также часы пиковой нагрузки.

К слову, в Челябинске количество аварий с участием самокатов Whoosh за прошлый год снизилось на 40%. Такая статистика отмечалась во всех районах города и в любое время суток.

Отметим, что в прошлом году, по данным Whoosh, челябинцы прокатились на СИМ более двух миллионов раз. Всего за руль самокатов сервиса вставали более 20% горожан. При этом 85% поездок совершались как дополнение к общественному транспорту или как замена личному автомобилю. Средняя поездка длилась 12 минут, за которые горожане преодолевали около 4 километров.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о том, как самокаты становятся преградой для незрячих. Причиной бесконечных ссадин и гематом стали брошенные как попало электросамокаты.