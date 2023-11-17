В Челябинске ко Дню рождения Деда Мороза открывают выставку новогодних открыток

Главный праздник уже не за горами

В субботу, 18 ноября, в Музее почтовой связи Челябинска откроется выставка новогодних открыток. В экспозиции будет представлено около 100 поздравительных карточек советского времени, сообщила сегодня, 17 ноября, пресс-служба УФПС по Челябинской области.

Новогоднюю выставку приурочили ко Дню рождения российского Деда Мороза, который принято отмечать 18 ноября.

«Мы, конечно, не можем обойти вниманием эту дату. Кто, если не почта, доставит Деду Морозу письма от детей? К тому же Дед Мороз — самый популярный персонаж советских открыток»,— отметил директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Открытки покажут, как изменения в мире, стране и быте людей отражались на сказочной жизни новогоднего волшебника. Например, со временем Дед Мороз пересаживается с оленьих и лошадиных упряжек на автомобили, вертолеты и самолеты, а с началом космической эры — и вовсе на ракеты.

В представлении советских художников Дед Мороз оказывается то страстным рыбаком, то хоккейным болельщиком, то меломаном. В числе его увлечений оказываются езда за рулем и управление поездом.

Выставка будет работать до конца года. Посещение бесплатное.