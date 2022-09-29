В Челябинске кисть семилетнего мальчика затянуло в беговую дорожку

Спасти конечность помогли хирурги ЧОДКБ

Хирурги Челябинской областной детской больницы спасли кисть семилетнему мальчику, который получил травму на беговой дорожке, сообщает в четверг, 29 сентября, пресс-служба клиники.

Несчастный случай произошел в начале июня. Максим хотел убрать с работающего тренажера застрявшую вещь, но его руку затянуло в спортивный снаряд. Когда ребенок догадался выключить тренажер, кожи на детских пальчиках почти не осталось.

Сначала мама повезла парнишку в частный медцентр. Там Максиму обрезали стертую кожу и наложили гипс. Но это не помогло, и ребенка отправили на операцию в детскую областную больницу.

«У ребенка были повреждены все слои кожи, при этом он две недели пытался лечиться амбулаторно. От длительных перевязок на руке образовалась корка, поэтому к операции руку пришлось готовить. После этого мальчику провели пластику полнослойными кожными лоскутами. Хирурги брали кожу с живота и пересаживали на пальцы»,

— рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Хирург Светлана Климова наложила Максиму больше ста швов. Рука зажила. Теперь парнишка проходит реабилитацию — физиолечение и ЛФК.