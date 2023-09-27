В Челябинске кинологи проводили на пенсию служебного пса

Грею исполнилось 11 лет

Челябинские полицейские кинологи проводили на пенсию собаку по кличке Грей. Благодаря состоянию здоровья и навыкам он прослужил на три с половиной года дольше обычного. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Грею исполнилось 11 с половиной лет. Это внушительный срок: согласно приказу, собаки обычно служат восемь лет.

Пес работал по профилю «розыск по запаховым следам». Благодаря нюху Грея, удалось раскрыть немало преступлений.

«Грей продолжил династию своего отца Гордона, который также находился на службе в органах внутренних дел. Закончил свою службу Грей в патрульно-постовой службе», — поделились в пресс-службе областной полиции.

Грея проводили с традиционными почестями — подарили новый поводок, шлейку и собачьи лакомства. Пса забрал на попечение полицейский, который работал с ним последние годы.

Напомним, ранее на службу в тюрьму Верхнеуральска и златоустовское СИЗО-4 поступили шесть щенков. Новобранцев привезли из племенного питомника служебного собаководства.