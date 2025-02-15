В Челябинске кинологи проводили на пенсию 11-летнего пса Тайфуна

Собака служила на три года дольше положенного срока

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В Центре кинологической службы в Челябинске полицейские проводили на пенсию легендарного пса Тайфуна, который помог раскрыть немало преступлений. Благодаря отличному здоровью, навыкам и заслугам он прослужил в полиции 11 лет — на три года дольше положенного срока, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пес работал по профилю «поиск наркотических средств и психотропных веществ», и благодаря своему нюху помог раскрыть немало преступлений. Вместе с майором полиции Ириной Муковоз он не раз становился победителем и призером соревнований среди кинологических подразделений России. А уходя на пенсию, получил еще одну медаль — «За верную службу».

Жить Тайфун породы малинуа останется у Ирины Муковоз, с которой работал все это время.