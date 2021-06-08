В Челябинске кинолог приглашает школьников на бесплатный курс общения с собаками

Занятия организуют во Дворце пионеров им. Н. К. Крупской

В июле во Дворце пионеров и школьников на Алом поле пройдет бесплатный курс по подготовке ребенка к приобретению собаки «Спроси у Каспера». Программа предназначена для школьников от 9 до 18 лет, которые мечтают завести щенка или уже это сделали.



Составила курс профессиональный кинолог, главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Челябинской таможни Оксана Передерий. Оксана уже 12 лет работает с собаками. На курсе она расскажет, как воспитать щенка, чтобы с ним было комфортно жить, когда он подрастет.

«Ребенок научится понимать собаку и узнает, как ею управлять. На первом занятии я расскажу, как появилась собака, про ее физиологические особенности, об иерархии в собачьей стае. Вся информация доступная и простая. В будущем я надеюсь расширить курс»,

— рассказала Оксана Передерий корреспонденту Первого областного информагентства.

В программу курса вместе с теоретическими занятиями вошла и практика: ученики, у которых уже есть собаки, приведут своих питомцев, и с их помощью Оксана покажет полезные упражнения.

Краткий курс рассчитан на четыре недели, всего в июле запланировано провести пять занятий. Связаться с Оксаной лучше по телефону 8 (951) 439-61-53, а записаться на курс необходимо во Дворце пионеров Н. К. Крупской.