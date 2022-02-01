В Челябинске хотят запустить ночные автобусные рейсы

Среди жителей проводят опрос — нужен ли в городе общественный транспорт после 22 часов

В Челябинске автобусы могут начать курсировать в ночное время, то есть после 22:00, в рамках транспортной реформы. Предполагается, что общественный транспорт будет ездить по ключевым магистралям города. Но нужны ли они самим горожанам? Центр управления регионом (ЦУР) создал соответствующий опрос на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», чтобы выяснить это.

Жителям Челябинска предлагают ответить на вопрос «Будете ли вы пользоваться ночным общественным транспортом?». Среди вариантов ответа: «Да, часто поздно возвращаюсь домой», «Возможно, ситуации бывают разные» и «Нет, не вижу в этом смысла».

Опрос продлится до вечера седьмого февраля, но жители Челябинска уже сейчас оставляют комментарии под постом в пользу появления ночных автобусных маршрутов:

«Лишним точно не будет! Особенно для работников общепита, например тех же официантов. Не везде есть развоз сотрудников, а когда ты закончил работать часов в 11—12 ночи, то только на такси возвращаться», — написала Соня Стрельцова.

Принять участие в опросе можно на официальной странице ЦУРа Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

Более подробно о транспортной реформе, новых маршрутах общественного транспорта и уменьшении количества маршруток можно узнать в интервью ИА «Первое областное» с замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александром Егоровым.